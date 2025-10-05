ex stelle di saturday night live raccontano le espulsioni sul lavoro

In occasione della prossima stagione di Saturday Night Live, si è svolto un evento speciale dedicato ai membri del cast che non faranno più parte dello show. La serata ha rappresentato un momento di commiato e riflessione, con la partecipazione di numerosi ex protagonisti che hanno contribuito a scrivere la storia della celebre trasmissione televisiva. la serata di addio ai volti storici di saturday night live. La notte prima dell’esordio della stagione 51, il Riff Raff Club di Manhattan ha ospitato una festa per salutare i membri del cast usciti dopo la stagione 50. Tra gli ospiti presenti figurano alcuni tra i più noti ex interpreti dello show, tra cui Heidi Gardner, Devon Walker, Michael Longfellow, Emil Wakim, John Higgins, Chloe Troast, Molly Kearney e Punkie Johnson. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

