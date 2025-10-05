Ex Milan Okafor segna in Premier League ma un pallone …
Leeds-Tottenham, al 34' del primo tempo l'ex Milan Noah Okafor supera Vicario segnando il gol del momentaneo pareggio, ma..
Forbici Milan: da Bennacer e Musah a Okafor e Chukwueze, 8 uomini da tagliare
Calciomercato Milan, capitolo uscite. Okafor al Bologna? La situazione
Calciomercato Milan, Di Marzio: “Okafor al Bologna, nuovi contatti”
Prima gioia inglese per Okafor: l’ex Milan firma il tris del suo Leeds sul campo del Wolverhampton e comincia alla grande in Premier League, quanti gol segnerà secondo voi? - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso in Premier, Okafor segna a Vicario con due palloni in campo: ma non è come sembra, gol regolare - Situazione ai limiti dell'assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds- Scrive fanpage.it
Okafor segna, in campo anche un pallone da spiaggia come Bent nel 2009. VIDEO - Agli appassionati di Premier il gol segnato da Okafor contro il Tottenham avrà sicuramente dato un senso di déjà vu. Secondo sport.sky.it