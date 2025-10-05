Ex Milan Okafor segna in Premier League ma un pallone …

Pianetamilan.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leeds-Tottenham, al 34' del primo tempo l'ex Milan Noah Okafor supera Vicario segnando il gol del momentaneo pareggio, ma.. Leeds-Tottenham, al 34' del primo tempo l'ex Milan Noah Okafor supera Vicario segnando il gol del momentaneo pareggio, ma. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ex milan okafor segna in premier league ma un pallone 8230

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Okafor segna in Premier League, ma un pallone …

In questa notizia si parla di: milan - okafor

Forbici Milan: da Bennacer e Musah a Okafor e Chukwueze, 8 uomini da tagliare

Calciomercato Milan, capitolo uscite. Okafor al Bologna? La situazione

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Okafor al Bologna, nuovi contatti”

ex milan okafor segnaClamoroso in Premier, Okafor segna a Vicario con due palloni in campo: ma non è come sembra, gol regolare - Situazione ai limiti dell'assurdo in Premier League, durante il gol di Okafor in Leeds- Scrive fanpage.it

ex milan okafor segnaOkafor segna, in campo anche un pallone da spiaggia come Bent nel 2009. VIDEO - Agli appassionati di Premier il gol segnato da Okafor contro il Tottenham avrà sicuramente dato un senso di déjà vu. Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan Okafor Segna