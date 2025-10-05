Ex area Gianazza riqualificazione al rush finale

Procedono a ritmo serrato i lavori di riqualificazione dell’ex area Gianazza. L’intervento prevededell’ex Fonderia Cerresein un polo terziario e commerciale, con una palazzina destinata agli uffici e un supermercato Tigros di 2.500 metri quadri di superficie di vendita, all’interno del quale Palazzo Dell’Acqua disporrà comunque di uno spazio dedicato. La costruzione della nuova struttura è ormai prossima al completamento, e il cantiere è in piena accelerazione, lasciando intuire l’intenzione della proprietà di aprire entro la fine dell’anno, possibilmente già a Natale, salvo imprevisti legati al meteo o ad altri contrattempi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex area Gianazza, riqualificazione al rush finale

In questa notizia si parla di: area - gianazza

