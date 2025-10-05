evento di portata storica esposti alla venerazione i resti mortali del poverello saranno visibili a tutti

I resti mortali di San Francesco saranno esposti alla venerazione di fedeli e pellegrini da ogni parte del mondo dal 22 febbraio al 22 marzo del prossimo anno, durante la Quaresima. Rappresenta uno dei momenti fondanti nel cammino dell’ottavo centenario della morte di san Francesco (1226-2026), un evento di portata storica: per la prima volta, il corpo di San Francesco sarà visibile a tutti. "Sarà un momento molto particolare, qualcosa di assolutamente nuovo e sarà necessario prenotarsi perché ci aspettiamo un gran numero di presenze – ha detto fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento –. Non sarà una semplice esposizione, un momento folcloristico, ma anzi vuole essere un momento di fede per incontrare colui che della sua vita ha fatto dono e per imparare da lui a farci dono". 🔗 Leggi su Lanazione.it

