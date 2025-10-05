Evento a Bologna per celebrare il 7 ottobre di Hamas | la stretta del governo
I Giovani Palestines i hanno organizzato per il 7 ottobre una manifestazione in piazza del Nettuno a Bologna, a 2 anni dal massacro compiuto da Hamas in Israele che ha dato il via al nuovo conflitto di Gaza. " Nelle ultime settimane abbiamo visto milioni di persone scendere in strada in tutto il Paese al fianco del popolo palestinese e della sua Resistenza ", si legge nel comunicato. " E se in due anni si è riusciti a costruite questo forte movimento in solidarietà della Palestin a", scrivono ancora, " il merito è della Resistenza palestinese che dapprima il 7 ottobre 2023 ha inferto una dura sconfitta al sionismo con la gloriosa operazione Diluvio di al-Aqsa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: bologna - celebrare
Dal 15 al 17 settembre 'VELLUTO BLU' TORNA AL CINEMA IN VERSIONE RESTAURATA 4k Lucky Red e Cineteca di Bologna si uniscono per celebrare uno dei più grandi maestri del cinema di tutti i tempi, scomparso lo scorso 16 gennaio. Nove film, un doc Vai su Facebook
Eventi 7 settembre a Bologna e dintorni: danza urbana a Villa Ghigi, matinée di classica a Frida - Montagnola Republic ospita “As Softly As Possible”, la rassegna che mira a celebrare la cura collettiva come spazio in cui far risuonare le voci, muovere i corpi, ascoltare la dolcezza. Scrive bologna.repubblica.it
Eventi 7 luglio a Bologna e dintorni: il Candide di Bernstein, Montagna creativa, premio Cipputi - Proiezione del film di Boris Lojkine “La storia di Souleymane“ (Francia/2024), preceduto dalla consegna al regista del Premio Cipputi, storico premio ispirato all'operaio creato da Altan e rivolto al ... Come scrive bologna.repubblica.it