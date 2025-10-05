Evento a Bologna per celebrare il 7 ottobre di Hamas | la stretta del governo

I Giovani Palestines i hanno organizzato per il 7 ottobre una manifestazione in piazza del Nettuno a Bologna, a 2 anni dal massacro compiuto da Hamas in Israele che ha dato il via al nuovo conflitto di Gaza. " Nelle ultime settimane abbiamo visto milioni di persone scendere in strada in tutto il Paese al fianco del popolo palestinese e della sua Resistenza ", si legge nel comunicato. " E se in due anni si è riusciti a costruite questo forte movimento in solidarietà della Palestin a", scrivono ancora, " il merito è della Resistenza palestinese che dapprima il 7 ottobre 2023 ha inferto una dura sconfitta al sionismo con la gloriosa operazione Diluvio di al-Aqsa ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Evento a Bologna per celebrare il 7 ottobre di Hamas: la stretta del governo

