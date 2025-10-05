Eventi Speciali di Taylor Swift il 13 Giugno 2026 | Cosa Aspettarsi

Un'analisi approfondita sulle prospettive future di Taylor Swift: previsioni e speculazioni per il 13 giugno 2026. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Eventi Speciali di Taylor Swift il 13 Giugno 2026: Cosa Aspettarsi

In questa notizia si parla di: speciali - taylor

Prima il colore Portofino Orange Glitter, in cui è disponibile una delle (tante) edizioni speciali di The Life of a Showgirl, il suo dodicesimo disco, e adesso la citazione diretta della cittadina ligure in un paio di strofe di una delle canzoni del disco: Taylor Swift non - facebook.com Vai su Facebook

Benvenuta Rosie Shields Tutta l’Olimpia Milano dà il benvenuto all’ultima arrivata nella famiglia del nostro capitano ? A Shavon e alla moglie Taylor le nostre più speciali congratulazioni #insieme - X Vai su X

Taylor Swift, è uscito l'album The Life of a Showgirl - Venerdì 3 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il suo atteso dodicesimo album The Life of a Showgirl, composto da dodici brani inediti, tra i quali la title track in duetto con l'amica e collega ... Come scrive tg24.sky.it

Taylor Swift, fuori il nuovo album e il film evento: dove vederlo - Taylor Swift ha pubblicato The Life of a Showgirl, 12esimo album della carriera: le tracce, l'ispirazione e il film- Segnala lettera43.it