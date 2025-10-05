Eutanasia legale Coscioni al Parlamento | approvate la legge popolare
L’Associazione Luca Coscioni chiede al Parlamento di approvare la proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia legale, mentre il requisito del “sostegno vitale” torna al vaglio della Corte costituzionale. Il caso di Paola e il XXII Congresso in corso a Orvieto riaccendono un confronto che tocca diritti, medicina e coscienza civica. Il nodo del sostegno vitale Il requisito del “trattamento di sostegno vitale”, introdotto dalla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
