Eutanasia legale Coscioni al Parlamento | approvate la legge popolare

Sbircialanotizia.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Luca Coscioni chiede al Parlamento di approvare la proposta di legge di iniziativa popolare sull’eutanasia legale, mentre il requisito del “sostegno vitale” torna al vaglio della Corte costituzionale. Il caso di Paola e il XXII Congresso in corso a Orvieto riaccendono un confronto che tocca diritti, medicina e coscienza civica. Il nodo del sostegno vitale Il requisito del “trattamento di sostegno vitale”, introdotto dalla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

eutanasia legale coscioni al parlamento approvate la legge popolare

© Sbircialanotizia.it - Eutanasia legale, Coscioni al Parlamento: approvate la legge popolare

In questa notizia si parla di: eutanasia - legale

Fine vita, una firma ogni 701 abitanti: la Toscana tra le regioni più attive per l’eutanasia legale

Fine vita, la Consulta boccia la richiesta sull’eutanasia legale: cosa dice la sentenza

eutanasia legale coscioni parlamentoFine vita, Ass. Coscioni: "Il Parlamento approvi la nostra proposta di legge di iniziativa popolare" - Il tema è richiamato anche al XXII Congresso dell’Associazione, in corso a Orvieto, che rilancia le strategie future a partire dall’eredità di Luca Coscioni e Laura Santi: “Non rassegnatevi mai” ... Lo riporta adnkronos.com

Associazione Coscioni deposita proposta di legge per eutanasia legale - "Abbiamo depositato oggi in Corte di Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione di tutte le scelte di fine vita. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Eutanasia Legale Coscioni Parlamento