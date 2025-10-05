Eusepi-Konatè la Samb sbanca anche Sassari

Ilrestodelcarlino.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORRES 0 SAMBENEDETTESE 2 TORRES (3-4-2-1): Zaccagno 6; Fabriani 5,5, Antonelli 5,5, Mercadante 6; Zecca 5 (10’ st Carboni 5,5), Sala 6 (36’ st Bonin sv), Brentan 6, Scheffer 5 (10’ st Dumani 6); Di Stefano 5 (21’ st Lunghi 6), Starita 5 (10’ st Diakitè 5,5); Musso 5,5. A disposizione: Marano, Petriccione, Fois, Biagetti, Boni, Masala, Zambataro, Idda. All. Pazienza 5,5 SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 7; Candellori 6,5 (36’ st Lulli sv), Bongelli 6,5 (21’ st Paolini 6), Tourè M. 6,5; Konatè 7 (21’ st Marranzino 6), Eusepi 7,5 (30’ st Sbaffo 6), Tourè N. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

