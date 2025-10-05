Eusepi-Konatè la Samb sbanca anche Sassari

TORRES 0 SAMBENEDETTESE 2 TORRES (3-4-2-1): Zaccagno 6; Fabriani 5,5, Antonelli 5,5, Mercadante 6; Zecca 5 (10' st Carboni 5,5), Sala 6 (36' st Bonin sv), Brentan 6, Scheffer 5 (10' st Dumani 6); Di Stefano 5 (21' st Lunghi 6), Starita 5 (10' st Diakitè 5,5); Musso 5,5. A disposizione: Marano, Petriccione, Fois, Biagetti, Boni, Masala, Zambataro, Idda. All. Pazienza 5,5 SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 7; Candellori 6,5 (36' st Lulli sv), Bongelli 6,5 (21' st Paolini 6), Tourè M. 6,5; Konatè 7 (21' st Marranzino 6), Eusepi 7,5 (30' st Sbaffo 6), Tourè N.

La Samb sbanca Sassari - Eusepi sblocca dopo ventisei secondi, Konatè raddoppia Secondo successo consecutivo in trasferta della Samb, il terzo se si considera anche quello con la Juventus Next Gen di sabato scorso. Lo riporta youtvrs.it

Samb, il terzo bacio: i rossoblù sbancano (0-2) la tana della Torres e volano in zona playoff - SASSARI Con i due gol di Eusepi e Konatè la Samb ha centrato la terza vittoria consecutiva ieri a Sassari contro la Torres. Lo riporta msn.com