Eurovolley 2026 | debutto dell’Italia maschile a Napoli Sorteggiati i gironi delle Nazionali

La prima gara degli azzurri si giocherà in piazza del Plebiscito il 9 settembre. A Bari definiti i gruppi di Eurovolley maschile e femminile: le ragazze a Göteborg, i ragazzi tra Napoli e Modena. L'orizzonte delle Nazionali azzurre di pallavolo si chiama Eurovolley 2026. Dopo i trionfi mondiali, l'Italia maschile e femminile hanno conosciuto ieri

Tutto troppo facile per le nostre azzurre al debutto. Tre a zero e mondiale iniziato nel migliore dei modi. La strada è lunga, ma fa sempre bene iniziare con una vittoria. Avanti cosi azzurre #pallavolistibrutti #alzalignoranza #pallavolo #volley #volleyball #it - facebook.com Vai su Facebook

EuroVolley 2026, sorteggiati i Pool per l'Italia femminile e maschile: gli avversari - Per le ragazze di Velasco impegni nel POOL D contro Svezia, Montenegro, Francia, Slovacchia e Croazia. Segnala sport.sky.it

EuroVolley 2026: Napoli, Modena, Torino e Milano le sedi italiane - Saranno Napoli, Modena, Torino e Milano le quattro location italiane sedi della manifestazione . Da tuttosport.com