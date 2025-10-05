Europei di Pallavolo 2026 sorteggiate le squadre che saranno a Modena
Al Castello Svevo di Bari sono state sorteggiate le squadre che giocheranno al PalaPanini con l'Italia nel pool A, uno dei gironi degli europei maschili di pallavolo di settembre 2026. Il Comune era rappresentato dal capo segreteria Antonino Marino.Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
