Europei di ciclismo oggi in tv dove vedere la prova in linea maschile | orari percorso e favoriti

Alle 11:45 scatta la prova a cronometro maschile elite degli Europei di Ciclismo 2025. La sfida sarà prevalentemente a tre tra Pogacar, Vingegaard e Evenepoel. Poche speranze di medaglia per l'Italia. Diretta in chiaro su Rai Sport HD e su RaiPlay.