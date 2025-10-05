Europei di ciclismo 2025 | trionfa Pogacar L' ordine d' arrivo
Guilherand-Granges (Francia), 5 ottobre 2025 - Come ampiamente ipotizzato, il punto chiave della prova in linea élite maschile degli Europei di ciclismo 2025 è la Cote de Saint-Romain-de-Lerps che prima, a 110 km dal traguardo, segna la resa molto anticipata di Jonas Vingegaard e poi, a 75 km dalla fine, vede Tadej Pogacar scrollarsi di dosso la compagnia di Remco Evenepoel, l'altro favoritissimo di giornata, per intraprendere la solita cavalcata solitaria verso l'ennesima vittoria in carriera: nel mirino una delle poche corse che mancano al suo palmares, un po' l'obiettivo conclamato per il suo 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
