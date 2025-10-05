Roma, 5 ottobre 2025 - Cannibale, sì, ma solo fino a un certo punto: nonostante la fuga solitaria di 75 km che gli ha permesso di vincere anche la prova élite degli Europei di ciclismo 2025 a una settimana esatta dal medesimo exploit in ambito iridato, Tadej Pogacar non nasconde che non tutto ha funzionato secondo i propri piani. Le dichiarazioni di Pogacar. Il riferimento dello sloveno va al primo attacco sferrato sulla Cote de Saint-Romain-de-Lerps, quello che ha fatto esplodere la corsa, ma ancora di più al momento in cui anche Remco Evenepoel, il rivale annunciato dopo il prematuro naufragio di Jonas Vingegaard, ha perso contatto: a quel punto per il fuoriclasse di Komenda è cominciata un'altra corsa, non tutto rose e fiori nonostante l'esito fausto della stessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europei di ciclismo 2025, Pogacar: "Ho attaccato per difendermi"