È il giorno più atteso della manifestazione continentale. Agli Europei di ciclismo su strada in Francia va in scena la prova in linea dedicata agli élite uomini, ad una settimana di distanza da quella dei Mondiali in Ruanda. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 11.50 PERCORSO EUROPEI CICLISMO 2025. Partenza da Privas, arrivo a Guilherand-Granges dopo 202,5 chilometri e 3401 metri di dislivello. Si parte subito in salita: pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%). Discesa e poi si andrà verso il primo circuito da percorrere tre volte: protagonista la Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Europei ciclismo 2025 oggi: orario, percorso, favoriti, tv. Pogacar favorito, ma Vingegaard ci crede su un tracciato durissimo