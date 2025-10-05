Europei ciclismo 2025 oggi | orario percorso favoriti Nuova sfida tra Pogacar ed Evenepoel
È il giorno più atteso della manifestazione continentale. Agli Europei di ciclismo su strada in Francia va in scena la prova in linea dedicata agli élite uomini, ad una settimana di distanza da quella dei Mondiali in Ruanda. Andiamo a scoprire nel dettaglio la gara con percorso, programma e favoriti. PERCORSO EUROPEI CICLISMO 2025. Partenza da Privas, arrivo a Guilherand-Granges dopo 202,5 chilometri e 3401 metri di dislivello. Si parte subito in salita: pronti, via la Col du Moulin à Vent (4 chilometri al 5,1%). Discesa e poi si andrà verso il primo circuito da percorrere tre volte: protagonista la Côte de Saint-Romain-de-Lerps (7 chilometri al 7,2% di pendenza media, con punte che vanno anche oltre il 10%). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: europei - ciclismo
Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori
Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori
Ciclismo su pista, ancora medaglie per l’Italia agli Europei junior e under 23
Iniziata la prova Élite femminile degli Europei di ciclismo su strada Segui la gara LIVE @discoveryplusIT #Ciclismo #Cycling #EuroRoad25 | @ILENIALazzaro @pisaneschi90 - X Vai su X
Europei ciclismo, Ciabocco d'argento su strada U23. Quarta medaglia per l'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Dove vedere gli Europei di ciclismo 2025 oggi in tv: orari 5 ottobre, programma, streaming, italiani in gara - Gli Europei 2025 di ciclismo, manifestazione che si è svolta in Francia nel dipartimento della Drome Ardèche, si ... Riporta oasport.it
LIVE Ciclismo, Europei 2025 in DIRETTA: nuova sfida Pogacar-Evenepoel, ma occhio a Vingegaard… - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prova in linea maschile degli Europei 2025 di ciclismo ... Da oasport.it