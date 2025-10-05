Europei BMX Italia lontana dalla zona podio nel Park maschile
Si sono svolti ad Eindhoven, nel fine settimana appena trascorso, i campionati europei di BMX dedicati alle specialità del Freestyle. La spedizione italiana non è riuscita a lasciare il segno e rientra quindi a casa senza avere conseguito nessun piazzamento sul podio. Nella gara maschile del Park i due azzurri Elia Benetton e Christian Falvo devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo e terminano la propria performance, rispettivamente, in ventiquattresima e venticinquesima posizione: Benetton arriva al traguardo con 30.60 e 31.60, Falvo chiude la sua prova completando solo la prima manche con 61. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: europei - italia
Europei Under 23 di Atletica, Italia ancora sul podio: Sioli è oro nell’alto, Lazzaro è bronzo negli 800 metri
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Agli Europei 3D di Divcibare l'Italia vince anche il titolo continentale nella gara a squadre femminile con Giulia Barbaro, Irene Franchini, Cinzia Noziglia e Sabrina Vannini!!! Le azzurre sono implacabili, nel primo match battono la Slovenia 149-145, poi si - facebook.com Vai su Facebook
Europei ciclismo: argento per l'Italia nella staffetta mista. I sei azzurri battuti per pochi secondi dalla Francia #ANSA - X Vai su X
Europei BMX, Italia lontana dalla zona podio nel Park maschile - Si sono svolti ad Eindhoven, nel fine settimana appena trascorso, i campionati europei di BMX dedicati alle specialità del Freestyle. Da oasport.it