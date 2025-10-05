europei bmx italia lontana dalla zona podio nel park maschile

Si sono svolti ad Eindhoven, nel fine settimana appena trascorso, i campionati europei di BMX dedicati alle specialità del Freestyle. La spedizione italiana non è riuscita a lasciare il segno e rientra quindi a casa senza avere conseguito nessun piazzamento sul podio. Nella gara maschile del Park i due azzurri Elia Benetton e Christian Falvo devono accontentarsi delle posizioni di rincalzo e terminano la propria performance, rispettivamente, in ventiquattresima e venticinquesima posizione: Benetton arriva al traguardo con 30.60 e 31.60, Falvo chiude la sua prova completando solo la prima manche con 61. 🔗 Leggi su Oasport.it

