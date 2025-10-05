Europei 3D tiro con l’arco pioggia di medaglie per l’Italia | tre ori e un argento tra squadre e mixed team
A Divcibare, nonostante la neve che ha bloccato le gare nei giorni scorsi, gli azzurri dominano: titoli continentali nel mixed team arco nudo, nel compound e nella prova a squadre femminile. Argento nel longbow. Nemmeno il maltempo ferma gli arcieri azzurri. A Divcibare (Serbia), dopo due giornate di stop per neve, i percorsi di gara sono stati finalmente allestiti e l' Italia ha risposto con una pioggia di medaglie: tre ori e un argento nelle prove a squadre e nei mixed team.
