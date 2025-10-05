Europei 2026 i sorteggi | la gara inaugurale maschile a Napoli le finali a Milano

Gazzetta.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È già tempo di pensare alla prossima stagione per l'Italia bicampione del Mondo. I maschi esordiranno a Piazza del Plebiscito. Le donne iniziano in Svezia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

europei 2026 i sorteggi la gara inaugurale maschile a napoli le finali a milano

© Gazzetta.it - Europei 2026, i sorteggi: la gara inaugurale maschile a Napoli, le finali a Milano

In questa notizia si parla di: europei - sorteggi

Europei di Volley 2026, tutto pronto per i sorteggi

europei 2026 sorteggi garaEuropei 2026, i sorteggi: la gara inaugurale maschile a Napoli, le finali a Milano - È già tempo di pensare alla prossima stagione per l'Italia bicampione del Mondo. Scrive msn.com

europei 2026 sorteggi garaEuropei di pallavolo 2026: sorteggiati i gironi a Bari - Gli azzurri in campo in Italia nella pool A: finali a Milano ... trmtv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Europei 2026 Sorteggi Gara