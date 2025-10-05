Eugenia De Martino curve mozzafiato e anello al dito | la wag è inarrestabile
La modella argentina Eugenia De Martino, promessa sposa di Diego Schwartzman, conquista i social con delle nuove foto: sensualità e fascino senza tempo. Modella argentina tra le più richieste, nonché promessa sposa dell’ex tennista Diego Schwartzman, Eugenia De Martino non è nuova a certi boom. Le piace stupire la sua platea di sostenitori e lo ha fatto di nuovo nelle scorse ore, incantando i social con gli scatti della campagna di un noto brand di costumi. (Instagram) – Ilveggente.it Le immagini parlano da sole: bikini dal taglio audace, linee sensuali che esaltano la sua figura perfetta e un’eleganza innata che trasforma ogni posa in un momento da passerella. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
