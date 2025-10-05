Ethereum o Solana | quale crypto toccherà per prima un nuovo massimo storico?

Periodicodaily.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ethereum e Solana corrono verso nuovi massimi storici: l’analisi tecnica premia ETH, ma l’approvazione imminente degli ETF su Solana potrebbe ribaltare la situazione. Intanto, Snorter Bot, in prevendita su rete Solana, supera 4 milioni quando mancano appena 2 settimane alla chiusura. Dopo un settembre che ha sfidato le aspettative ribassiste chiudendo in positivo, il mercato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

