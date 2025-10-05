Eternit tra i rifiuti abbandonati

Latinatoday.it | 5 ott 2025

Continua la lotta all'abbandono dei rifiuti da parte dei volontari delle Guardie eco ambientali della sezione provinciale di Latina. Un'azione portata avanti nel territorio pontino con la preziosa collaborazione dei cittadini che con le loro segnalazioni aiutato l’attività degli operatori.E così. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Eternit e rifiuti pericolosi, sequestrata discarica abusiva. Denunciati fratello e sorella

eternit rifiuti abbandonatiEternit tra i rifiuti abbandonati - L’ennesima discarica a cielo aperto rinvenuta dai volontari delle Guardie eco ambientali questa volta a Sermoneta; trovata un’ingente quantità scarti di materiali edili, guaine bituminose e lastre di ... Da latinatoday.it

eternit rifiuti abbandonatiDiscarica abusiva scoperta in via Antignana, tra i rifiuti anche l’eternit - L’intervento dei volontari delle Guardie Eco Ambientali: i materiali abbandonati in una zona ad alto impatto naturalistico ... Lo riporta latinaoggi.eu

