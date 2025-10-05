Etereo ribelle potentemente glamour Alle sfilate Fall 2025 il pizzo è il nuovo simbolo di forza femminile Fragile solo in apparenza

F ragile, ma sorprendentemente potente. Un’illusione ottica, e una magia antica che si rinnova stagione dopo stagione. Il vestito in pizzo elegante in versione Autunno-Inverno 20252026 si trasforma in status symbol. Mantenendo la sua allure squisitamente romantica e da cerimonia. Reinventata però attraverso forme spigolose, colori saturi e accostamenti audaci. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Come se la moda avesse deciso di riscrivere da zero l’alfabeto della sensualità, alle sfilate di stagione, infatti, si parte proprio da qui. Dai ricami impalpabili che un tempo adornavano regine e nobildonne. 🔗 Leggi su Iodonna.it

