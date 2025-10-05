Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 5 ottobre 2025

Estrazione VinciCasa oggi 5 ottobre 2025. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, domenica 5 ottobre 2025, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 4 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 3 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 2 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 1 OTTOBRE 2025 ESTRAZIONE 30 SETTEMBRE 2025 Estrazione VinciCasa di oggi 5 ottobre 2025: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 5 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: estrazione - vincicasa

