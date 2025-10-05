Il palasport dedicato a Gianni Asti di Torino, che subito riporta alla mente il giugno di due anni fa che vide Pistoia conquistare la promozione nella massima serie, Paolo Moretti, il grande ex, e una squadra, Torino, che viaggia a punteggio pieno. Ci sono tutti gli ingredienti perché la partita di questa sera (ore 18) possa essere una sfida del tutto particolare e particolarmente sentita. A guastare il tutto le notizie che arrivano ancora una volta dall’infermeria biancorossa con Jazz Johnson colpito dall’influenza tanto che solo oggi sarà possibile sapere se potrà essere o meno della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Estra, primo tour de force. Si comincia con Torino. La fiducia di Della Rosa. Ma Johnson è in dubbio