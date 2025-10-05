Estorsione nel nome del clan Scu | il Riesame annulla l' ordinanza per i due Attanasi

LECCE - Il tribunale del Riesame, nelle scorse ore, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare, nella parte relativa all'episodio estorsivo, nei confronti di Umberto Attanasi (59 anni) e del figlio Pasquale (37 anni), entrambi coinvolti nel decreto di fermo eseguito dalla squadra mobile di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

“Non farci pigliare collera”, a Soccavo estorsione a negozio e bar a nome del clan: tre arresti

Flavius Savu, condannato per l’estorsione a don Gregorio Vitali e latitante da anni, è stato arrestato in Svizzera. Il suo nome torna a intrecciarsi con le indagini sul delitto di Garlasco, dove sostenne che Chiara Poggi fosse a conoscenza di fatti legati al Santuari - facebook.com Vai su Facebook

Maxi Operazione dei Carabinieri nel basso Salento, sgominato clan Scu - Sgominata una banda dedita al traffico di stupefacenti, alla detenzione di armi, alla ricettazione e all’estorsione ed altri reati con ... Come scrive trmtv.it

Colpo durissimo alla Scu del Basso Salento. Nella maxi-operazione dei carabinieri, scattata all’alba, 33 indagati e 17 arresti - Le accuse pesantissime sono associazione per delinquere finalizzata al traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini ... Secondo corrieresalentino.it