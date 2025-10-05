estetica cucina meccanica e grafica tutto pronto per il campionato dei mestieri

Lodi “capitale italiana“ dei mestieri. Attesi da ogni angolo dello Stivale decine di ragazzi pronti a dimostrare il loro talento, le loro competenze lavorative e a sfidarsi in una competizione di abilità e formazione. Arriva infatti, per la prima volta in Lombardia, il Campionato dei Mestieri “WordSkills“ che sarà ospitato tra ottobre e novembre nel capoluogo su iniziativa di Fondazione Comunitaria e col sostegno di Fondazione Cariplo, Regione Lombardia e Comune di Lodi. La competizione coinvolgerà studenti e neodiplomati tra i 16 ei 23 anni che studiano o che hanno studiato nei Cfp del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

