Un corridoio buio, avvolto da una nebbia densa, con una sola luce in fondo a guidare il cammino. In sottofondo, nient'altro che il suono di un cuore che batte. È così che Pierpaolo Piccioli ha accolto gli ospiti per la sua prima sfilata da Balenciaga. Una scelta di messinscena potente, quasi un rito di passaggio, nell'antico Hôpital Laennec al numero 40 di Rue de Sèvres, un indirizzo che nella storia di Parigi è stato prima un ospedale per "incurabili", poi un liceo, e infine il quartier generale di Kering. Ma per una sera, è tornato a essere un luogo di guarigione, uno spazio dove la moda ha cercato di curare le proprie ferite e ritrovare un'anima.

"Essere 'cool' è facile, ma essere umani è rivoluzionario": la lezione di Pierpaolo Piccioli nel suo debutto da Balenciaga. Standing ovation a Parigi, spunta anche Meghan Markle