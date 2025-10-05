Espulsi da Brescia 15 ladri spacciatori e stupratori clandestini

Proseguono e i controlli straordinari disposti dal questore Paolo Sartori per contrastare l’immigrazione clandestina e la criminalità diffusa. Il bilancio è di 15 cittadini extracomunitari e irregolari espulsi. Alle spalle presenti per fini, rapine ma anche violenza sessuale e maltrattamenti in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In aereo fuori dall’Italia: ladri, spacciatori, rapinatori e violentatori espulsi dalla questura - Dopo i controlli interforze, giro di vite nei confronti di pregiudicati e dell'immigrazione clandestina. Riporta quibrescia.it

Brescia, 42enne arrestato in una palazzina abbandonata: aveva precedenti e sarà espulso dopo il carcere - Arrestato ed espulso un 42enne pakistano irregolare durante un'operazione di sgombero in una palazzina abbandonata a Brescia. Lo riporta virgilio.it