Esplora l'Europa | itinerario alla scoperta di Podgorica

La capitale del Montenegro si svela come una destinazione che sfida ogni pregiudizio. Podgorica, spesso considerata solo una tappa di passaggio verso mete più note, nasconde invece una personalità autentica che merita di essere esplorata con lenti diverse. Tre giorni nella città più grande del Montenegro permettono di immergersi in una realtà urbana dove l’architettura socialista dialoga con moschee ottomane, dove i caffè moderni si alternano a tradizionali mahala e dove la natura irrompe improvvisa tra i viali cittadini. La città sorge alla confluenza di due fiumi, il Ribnica e il Mora?a, in una pianura fertile circondata da montagne che si tingono di viola al tramonto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

