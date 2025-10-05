Esordio ok per le granatine | Viterbo al tappeto a Matierno
Tempo di lettura: 4 minuti Esordio convincente per il Salerno Basket ’92 nel torneo di A2 femminile 202526. Patron Angela Somma sorride per il successo tra le mura amiche del PalaSilvestri in una gara già delicata per l’obiettivo salvezza: finisce 66-52 contro la neopromossa Terme Salus Ants Viterbo. Top scorer Diana Valtcheva, che mette 17 punti alla sua prima apparizione in granata. Come lei, tutte le granatine ad eccezione di Scolpini. Apre le danze Arianna Puggioni da tre, poi Denes inizia a farsi sentire sotto plance. Fase di studio lunga, la neopromossa Viterbo ha entusiasmo mentre Salerno è totalmente rinnovata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: esordio - granatine
Serie A2 2025/26, LBF pubblica calendari: esordio contro Viterbo per le granatine
*Salernitana Femminile, domani il debutto in Coppa* ? Le granatine saranno impegnate nella prima giornata sul campo del Villaricca Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #campionato #esordio #vanoli #salernitana #femm - facebook.com Vai su Facebook
A2 F - Esordio Salerno ok, Viterbo ko a Matierno: “Prova di forza importante” - Patron Angela Somma sorride per il successo tra le mura amiche del PalaSilvestri in una gara già ... Da pianetabasket.com