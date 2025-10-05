Esonero Tudor la Juve non aspetta più | è caos totale

Un momento delicato quello vissuto dal tecnico croato, sempre più a rischio sulla panchina bianconera: l’ultimo annuncio fa pensare al peggio Una serata determinante per il futuro della Juventus. Quella di stasera, alle ore 20:45, sarà una partita fondamentale soprattutto per il destino di Igor Tudor. Il problema è che questa Juventus sembra somigliare fin troppo a quella dello scorso anno sotto la guida di Thiago Motta: una squadra che parte bene, ma poi inciampa in una serie di pareggi che diventano una costante difficile da invertire. In entrambe le stagioni, infatti, la squadra ha mostrato un avvio positivo – come dimostrano le tre vittorie consecutive contro Parma, Genoa e Inter in questa annata – salvo poi rallentare bruscamente, collezionando quattro pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League. 🔗 Leggi su Sportface.it