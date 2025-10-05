Esercito | l' avvicendamento al comando del 20° Battaglione carri MO Pentimalli del 4° Reggimento carri

Si è svolta presso la Caserma "Capone", la cerimonia di avvicendamento al comando del 20° Battaglione carri "Pentimalli" del 4° Reggimento carri. Il Tenente Colonnello Giovanni La Licata ha ceduto il comando al Tenente Colonnello Domenico Marotta, alla presenza del Comandante di Reggimento.

Avvicendamento a Palazzo Carli. Il Generale di Corpo d'Armata Massimo Scala cede il comando al parigrado Lorenzo D'Addario, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito.

Nuova architettura per l'Esercito Italiano: nasce il comando territoriale nazionale - Alla presenza del capo di stato maggiore dell'esercito, generale di corpo d'armata Carmine Masiello, si è svolta a palazzo "Scipio Slataper" la cerimonia.

Avvicendamenti alla guida dell'80° Roma, del 1° Corazzato e del Reparto Comando - Sono ben tre gli avvicendamenti al comando che, nelle scorse settimane, hanno riguardato gli Enti dipendenti dal Comando per la Valutazione e Innovazione dell'Esercito (Comvie), di Civitavecchia.