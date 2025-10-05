Escursionista francese di 72 anni trovato morto sulle Alpi Apuane

Incidente in montagna sulle Alpi Apuane. Il corpo senza vita di un uomo francese di 72 anni è stato trovato sul versante lucchese della catena montuosa toscana sul sentiero che porta al Monte Tambura, a un'altezza di circa 1.500 metri. L'uomo risultava disperso già da ieri dopo che era partito da Modena e stava proseguendo sulla Via Vandelli per raggiungere il rifugio Nello Conti, dove aveva prenotato un posto per la notte. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

