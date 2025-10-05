Escursionista francese di 72 anni trovato morto sulle Alpi Apuane

Incidente in montagna sulle Alpi Apuane. Il corpo senza vita di un uomo francese di 72 anni è stato trovato sul versante lucchese della catena montuosa toscana sul sentiero che porta al Monte Tambura, a un'altezza di circa 1.500 metri. L'uomo risultava disperso già da ieri dopo che era partito da Modena e stava proseguendo sulla Via Vandelli per raggiungere il rifugio Nello Conti, dove aveva prenotato un posto per la notte. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Escursionista francese di 72 anni trovato morto sulle Alpi Apuane

Valle d’Aosta, escursionista francese 15enne trovato morto sulla Becca Viou a 2856m, ieri sera il video ai genitori: “Mi sono perso”

«Mamma mi sono perso sul sentiero»: escursionista 15enne francese telefona ai genitori poi precipita. Trovato morto in Valle d'Aosta

Valle d’Aosta, trovato morto un escursionista francese: aveva 15 anni

Riprese le ricerche dell'escursionista disperso nel Cuneese. Dalla notte di domenica si cercano sue tracce anche in Francia #ANSA - X Vai su X

