Escursionista disperso da ore sulle Apuane sale l’angoscia per un uomo di 66 anni

Massa Carrara, 5 ottobre 2025 – Sale di ora in ora l’apprensione per un escursionista francese di 66 anni, disperso da ieri, 4 ottobre, sulle Alpi Apuane. L’uomo non ha fatto ritorno al rifugio Nello Conti dove era atteso. Cercatore di funghi cade nel bosco e si ferisce alle gambe Dopo le 20 di ieri sera è stato dato alle stazioni del Soccorso Alpino di Lucca e Massa. Le squadre di ricerca si sono subito messe in moto, ma il forte  maltempo  della notte ha interrotto le ricerche che diventavano sempre più difficoltose. I soccorritori hanno affrontato una notte di condizioni proibitive, incontrando pioggia battente, vento e anche un muro di nebbia impenetrabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

