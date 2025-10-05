"Non siete i benvenuti, questo è il mio locale e voi non potete entrare". Così è stata accolta la polizia sabato notte nel locale “ Gibus Milano “ di viale Tunisia, intervenuta dopo la segnalazione di un attacco vandalico in strada, a pochi passi da lì. Poi la minaccia a uno degli agenti: "Tu non hai capito un c., esci dal mio locale altrimenti ti taglio la gola". Tensione a poche ore dall’ultimo corteo pro Gaza della giornata, da Loreto a Porta Venezia, culminato con lanci di bottiglie e altri oggetti. Per disperdere i manifestanti, la polizia ha utilizzato gli idranti. All’alba, le Volanti della polizia sono tornate nella stessa zona per la segnalazione di un imbrattamento di gruppo su un muro all’angolo tra viale Tunisia e via Manuzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Esci o ti taglio la gola". Agenti aggrediti al bar. Tre finiti all’ospedale