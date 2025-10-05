Esci o ti taglio la gola Agenti aggrediti al bar Tre finiti all’ospedale
"Non siete i benvenuti, questo è il mio locale e voi non potete entrare". Così è stata accolta la polizia sabato notte nel locale “ Gibus Milano “ di viale Tunisia, intervenuta dopo la segnalazione di un attacco vandalico in strada, a pochi passi da lì. Poi la minaccia a uno degli agenti: "Tu non hai capito un c., esci dal mio locale altrimenti ti taglio la gola". Tensione a poche ore dall’ultimo corteo pro Gaza della giornata, da Loreto a Porta Venezia, culminato con lanci di bottiglie e altri oggetti. Per disperdere i manifestanti, la polizia ha utilizzato gli idranti. All’alba, le Volanti della polizia sono tornate nella stessa zona per la segnalazione di un imbrattamento di gruppo su un muro all’angolo tra viale Tunisia e via Manuzio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: esci - taglio
OASIS il barbiere. Ian Asher · Black Out Days (Stay Away). Il trend del momento è qui! Con un taglio firmato Oasis Il Barbiere entri diverso, esci unico. Cura, stile e dettagli che fanno la differenza. Via Mezzocannone 139/141 – Napoli, Centro Storico N - facebook.com Vai su Facebook
Il 10 Ottobre del 1966 esce per la Capitol il singolo Good Vibrations dei Beach Boys, brano di Brian Wilson e Mike Love. Brano fenomenale e rivoluzionario, capace di un successo commerciale straordinario, ha un innegabile e fantastico taglio psichedelico. U - X Vai su X
"Esci o ti taglio la gola". Agenti aggrediti al bar. Tre finiti all’ospedale - Così è stata accolta la polizia sabato notte nel locale “Gibus Milano“ di viale Tunisia, intervenuta dopo la segnalazione di u ... Si legge su msn.com