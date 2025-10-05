Esce per una passeggiata e non torna più a casa | ex barista trovato morto in montagna

Il corpo senza vita è stato trovato poco prima delle 9 di oggi, domenica 5 ottobre, in un canalone della valle di Padone, in territorio di Angolo Terme. L’uomo era uscito sabato mattina per una passeggiata tra i boschi che conosceva bene. È questo il triste destino di Carlo Bendotti, 83 anni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it