Escandescenze in Questura | arrestato

TERNI Dà in escandescenze in Questura e aggredisce gli agenti: arrestato. Il primo ottobre gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di hanno tratto in arresto un ci gambiano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi, resosi responsabile di resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale nonché danneggiamento. L'uomo, che intendeva parlare con il dirigente dell'Ufficio in merito al rinnovo del proprio permesso di soggiorno scaduto da pochi giorni, ri ferisce la polizia, si è mostrato subito agitato e poco collaborativo. E' stato quindi nvitato più volte ad allontanarsi e a seguire le normali procedure, ma ha reagito con violenza, opponendo una strenua resistenza e arrivando ad aggredire i poliziotti.

