Esame a Teramo Possanzini | Rata ti voglio coraggiosa

"Dobbiamo affrontare il Teramo con coraggio per fare la nostra gara". Matteo Possanzini, allenatore della Maceratese, parla del match che alle 15 i biancorossi giocheranno in Abruzzo. "Per fare male all’avversario - aggiunge - dovremo assumerci dei rischi, se dovessimo adottare un atteggiamento rinunciatario presteremo il fianco a una formazione costruita per stare in alto". La Maceratese è reduce da due vittorie e vuole dare continuità. "Abbiamo affrontato avversari che ci hanno impegnato, purtroppo abbiamo perso alcune partite in modo immeritato. Il Teramo ci metterà in difficoltà, noi dovremo evitare che possano sfruttare i loro punti di forza e non commettere errori perché sono bravi nelle transizioni offensive". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

