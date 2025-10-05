Errani Paolini tornano subito in campo a Wuhan | punti da difendere e avversarie iscritte

Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno in coppia anche il torneo di doppio del WTA 1000 di Wuhan, in programma dal 6 al 12 ottobre: le azzurre sono accreditate della prima testa di serie ed avranno un bye al primo turno, potendo dunque esordire direttamente agli ottavi di finale. Proprio gli ottavi di finale, dopo il bye del primo turno, furono fatali alle azzurre lo scorso anno, quando Errani e Paolini arrivavano dalla vittoria del WTA 1000 di Pechino: il torneo di Wuhan 2024 non rientra, per questo motivo, tra i migliori 12 del ranking delle azzurre, che non dovranno difendere punti in Cina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini tornano subito in campo a Wuhan: punti da difendere e avversarie iscritte

