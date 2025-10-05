Errani Paolini prime nella Race! La classifica dopo Pechino ma perché non svettano nel ranking WTA? La discrepanza

Sara Errani e Jasmine Paolini svettano in testa alla WTA Race di doppio, la classifica mondiale che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso da una determinata coppia. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2025 hanno vinto il torneo WTA 1000 di Pechino e primeggiano con 7.135 punti, ora il margine nei confronti della statunitense Taylor Townsend e della ceca Katerina Siniakova è salito a quota 845 lunghezze (le due rivali non hanno giocato nella capitale cinese e sono ferme a 6.290). Decisamente più lontane la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe (5.

Errani/Paolini prime nella Race! La classifica dopo Pechino, ma perché non svettano nel ranking WTA? La discrepanza - Abbiamo detto che Sara Errani e Jasmine Paolini sono prime nella WTA Race, ma lo stesso discorso non vale nel ranking WTA.

