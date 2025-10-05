Qualcuno fermi Sara Errani e Jasmine Paolini nel 2025. La coppia azzurra, già consolidata e affermata nel corso di questi anni, ha vinto il WTA 1000 di Pechino contro Kato e Stollar, con i parziali di 6-7, 6-3, 10-2 in un’ora e 34 minuti. Una finale in cui le due azzurre sono partite male, ma hanno poi alzato il livello, fino a diventare ingiocabili nel super tie break, dominato poi per 10-2. È il quarto titolo stagionale per il duo italiano, che continua a dominare la scena del doppio femminile. Prima di Pechino, la coppia azzurra aveva vinto in altri due Wta 1000 (Doha e Roma) e in uno Slam (Roland Garros), oltre ad aver ottenuto la seconda Billie Jean King Cup di fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Errani-Paolini inarrestabili: vincono a Pechino, ora sono prime nella Race