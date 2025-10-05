Errani-Paolini inarrestabili | vincono a Pechino ora sono prime nella Race
Qualcuno fermi Sara Errani e Jasmine Paolini nel 2025. La coppia azzurra, già consolidata e affermata nel corso di questi anni, ha vinto il WTA 1000 di Pechino contro Kato e Stollar, con i parziali di 6-7, 6-3, 10-2 in un’ora e 34 minuti. Una finale in cui le due azzurre sono partite male, ma hanno poi alzato il livello, fino a diventare ingiocabili nel super tie break, dominato poi per 10-2. È il quarto titolo stagionale per il duo italiano, che continua a dominare la scena del doppio femminile. Prima di Pechino, la coppia azzurra aveva vinto in altri due Wta 1000 (Doha e Roma) e in uno Slam (Roland Garros), oltre ad aver ottenuto la seconda Billie Jean King Cup di fila. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: errani - paolini
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre
LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire
#Errani e #Paolini, la rimonta è vincente: si confermano campionesse a Pechino! - X Vai su X
la Repubblica. . Errani-Paolini trionfano in finale a Pechino nel doppio contro Kato e Stollar e trionfano all'Atp di Shanghai, 6-7, 6-3, 10-2 il punteggio. Le campionesse olimpiche in stagione avevano già conquistato i titoli di Dubai e Roma e sono la coppia n.1 - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, Errani/Paolini vincono a Pechino - La coppia azzurra torna al successo (l'ottavo, a cui va aggiunto l'oro olimpico di Parigi) dopo la vittoria al Roland ... Da rainews.it
Pechino, Paolini ed Errani trionfo e record: sono le numero 1 al mondo. Ma per Jas a Wuhan sarà ultima spiaggia - Sara Errani e Jasmini Paolini conquistano il titolo a Pechino e salgono al primo posto nella race di doppio WTA: ora Jas vuole le WTA Finals, Wuhan decisive ... Riporta sport.virgilio.it