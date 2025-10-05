Errani e Paolini vittoria in finale a Pechino

Per il secondo anno consecutivo Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il "China Open" (WTA 1000). In finale le azzurre hanno sconfitto in tre set (6-7, 6-3, 10-2) la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar.

Sara Errani e Jasmine Paolini apriranno il programma dell'ultima giornata a Pechino alle 10:30 italiane, sfidando Kato/Stollar per il titolo. Alle 13 Anisimova-Noskova per il trono del singolare

Jasmine Paolini e Sara Errani si confermano campionesse a Pechino! Vittoria in rimonta su Kato e Stollar - La coppia azzurra conquista il quarto titolo di un'altra stagione incredibile: successo in rimonta su Kato e Stollar Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano campionesse del WTA 1000 di Pechino!

Jasmine Paolini e Sara Errani trionfano al China Open 2025: nono titolo in coppia per le campionesse Olimpiche di doppio · Tennis WTA - Jasmine Paolini e Sara Errani sono le prime a vincere il China Open per due anni di fila nel doppio femminile: scopri com'è andata la finale delle azzurre.