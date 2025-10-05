Errani e Paolini trionfano ancora | bis al China Open nel doppio femminile

Per il secondo anno consecutivo Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il «China Open» (WTA 1000). In finale le azzurre hanno sconfitto in tre set (6-7, 6-3, 10-2) la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar.

