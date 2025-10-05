Errani e Paolini | stellari! Nuovo titolo al Master di Pechino grande rimonta e balzo nella Race
Da Pechino a Pechino, un anno dopo, la storia si ripete e diventa leggenda. Sara Errani e Jasmine Paolini tornano sul tetto del China Open (WTA 1000), conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo di doppio dopo una rimonta da applausi. In finale, le due azzurre hanno battuto la giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar con il punteggio di 6-7, 6-3, 10-2, chiudendo in un’ora e 34 minuti di pura intensità. Una rimonta da campionesse. Ancora una volta, Errani e Paolini hanno mostrato la forza di una coppia che non molla mai. Dopo un primo set perso al tie-break, le due italiane hanno tirato fuori grinta e lucidità, trasformando la delusione in energia positiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
