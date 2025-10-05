Errani e Paolini si confermano campionesse a Pechino! Successo in rimonta su Kato Stollar

Un anno dopo Sara Errani e Jasmine Paolini sono ancora le campionesse del WTA 1000 di Pechino. Le azzurre si ripetono nella capitale cinese e confermano il titolo della passata stagione, superando in una combattuta finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e dall’ungherese Fanny Stollar in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 10-2 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Si tratta del nono titolo della carriera insieme per Sara e Jasmine, il quinto 1000 nella bacheca delle numero uno della Race, che sono al loro quarto torneo vinto in questa stagione dopo Doha, Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

