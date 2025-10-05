Errani e Paolini si confermano campionesse a Pechino! Successo in rimonta su Kato Stollar

Un anno dopo Sara Errani e Jasmine Paolini sono ancora le campionesse del WTA 1000 di Pechino. Le azzurre si ripetono nella capitale cinese e confermano il titolo della passata stagione, superando in una combattuta finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e dall’ungherese Fanny Stollar in rimonta in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 10-2 dopo un’ora e trentaquattro minuti di gioco. Si tratta del nono titolo della carriera insieme per Sara e Jasmine, il quinto 1000 nella bacheca delle numero uno della Race, che sono al loro quarto torneo vinto in questa stagione dopo Doha, Roma e Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani e Paolini si confermano campionesse a Pechino! Successo in rimonta su Kato/Stollar

In questa notizia si parla di: errani - paolini

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

In campo ORA Paolini ed Errani nella finale del WTA 1000 di Pechino: FORZA AZZURRE! - X Vai su X

Sara Errani e Jasmine Paolini apriranno il programma dell'ultima giornata a Pechino alle 10:30 italiane, sfidando Kato/Stollar per il titolo. Alle 13 Anisimova-Noskova per il trono del singolare - facebook.com Vai su Facebook

Errani e Paolini, la rimonta è vincente: si confermano campionesse a Pechino! - Per il secondo anno consecutivo, Sara e Jasmine hanno trionfato in doppio nel WTA 1000 cinese: sconfitte in finale Kato/Stollar ... Da corrieredellosport.it

Errani e Paolini infinite! Trionfano anche a Pechino, è il quarto titolo stagionale di coppia - La coppia d’oro del tennis italiano ha confermato il titolo nel Wta 1000 di Pechino, battendo in finale la coppia formata dall’ungherese Fanny ... Lo riporta msn.com