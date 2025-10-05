Errani e Paolini la coppia che non delude mai | è loro il China Open

Per il secondo anno consecutivo, Sara Errani e Jasmine Paolini confermano il titolo al Chine Open battendo in rimonta Kato e Stollar con lo strabiliante punteggio di 6-7 6-3 10-2. Un’ora e 34 minuti di gioco che hanno sancito il quarto titolo del 2025, il nono di coppia. Pechino è quindi ormai sinonimo di casa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Errani e Paolini, la coppia che non delude mai: è loro il China Open

Per il secondo anno consecutivo Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il "China Open" (WTA 1000). In finale le azzurre hanno sconfitto in tre set (6-7, 6-3, 10-2) la giapponese Miyu Kato e l'ungherese Fanny Stollar. #ANSA - X Vai su X

