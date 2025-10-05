Errani e Paolini che rimonta! Le regine del doppio si prendono Pechino

Sara Errani e Jasmine Paolini firmano un’altra impresa nel circuito WTA: dopo una finale combattuta, le azzurre ribaltano il match contro Miyu Kato e Fanny Stollar, imponendosi 6-7(1) 6-3 10-2 e confermando il titolo nel WTA 1000 di Pechino. Con questa vittoria consolidano il primato nella Race e si confermano la coppia da battere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Errani e Paolini, che rimonta! Le regine del doppio si prendono Pechino

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre si fermano in semifinale

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-3, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: set e break di svantaggio per le azzurre

LIVE Errani/Paolini-Guo/Panova 3-6 2-1, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: le azzurre provano a reagire

