Eroica 2025 | edizione da sogno a Gaiole in Chianti 8300 ciclisti da 51 paesi
A Gaiole in Chianti è andata in scena nel primo weekend di ottobre, sabato 4 e domenica 5, l’edizione 2025 dell'Eroica, della cicloturistica d’epoca ideata da Giancarlo Brocci, che ha visto al via 8.328 ciclisti da 51 Paesi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
La XXVIII edizione de L'Eroica si conferma un fenomeno globale
Partenza all’alba, bici d'epoca e un percorso (da sogno) tra gli ‘sterri’ di Siena. Al via l’Eroica, la festa del ciclismo - end di ottobre segna l’arrivo di uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di ciclismo. Secondo msn.com
Ciclismo: Eroica a Gaiole, 8.300 su strade bianche del Chianti - 300 ciclisti da 51 paesi del mondo hanno partecipato nel weekend a Gaiole in Chianti (Siena) a L'Eroica, cicloturistica con biciclette d'epoca che si corre sulle strade bianche del Chianti. Riporta ansa.it