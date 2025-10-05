A Ga­io­le in Chian­ti è an­da­ta in sce­na nel primo weekend di ottobre, sabato 4 e domenica 5, l’e­di­zio­ne 2025 dell'Eroica, del­la ci­clo­tu­ri­sti­ca d’e­po­ca idea­ta da Gian­car­lo Broc­ci, che ha vi­sto al via 8.328 ci­cli­sti da 51 Pae­si L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Eroica 2025: edizione da sogno a Gaiole in Chianti, 8300 ciclisti da 51 paesi