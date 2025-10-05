Eroica 2025 | edizione da sogno a Gaiole in Chianti 8300 ciclisti da 51 paesi

Firenzepost.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ga­io­le in Chian­ti è an­da­ta in sce­na nel primo weekend di ottobre, sabato 4 e domenica 5, l’e­di­zio­ne 2025 dell'Eroica, del­la ci­clo­tu­ri­sti­ca d’e­po­ca idea­ta da Gian­car­lo Broc­ci, che ha vi­sto al via 8.328 ci­cli­sti da 51 Pae­si L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

eroica 2025 edizione da sogno a gaiole in chianti 8300 ciclisti da 51 paesi

© Firenzepost.it - Eroica 2025: edizione da sogno a Gaiole in Chianti, 8300 ciclisti da 51 paesi

In questa notizia si parla di: eroica - edizione

eroica 2025 edizione sognoPartenza all’alba, bici d'epoca e un percorso (da sogno) tra gli ‘sterri’ di Siena. Al via l’Eroica, la festa del ciclismo - end di ottobre segna l’arrivo di uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di ciclismo. Secondo msn.com

Ciclismo: Eroica a Gaiole, 8.300 su strade bianche del Chianti - 300 ciclisti da 51 paesi del mondo hanno partecipato nel weekend a Gaiole in Chianti (Siena) a L'Eroica, cicloturistica con biciclette d'epoca che si corre sulle strade bianche del Chianti. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Eroica 2025 Edizione Sogno