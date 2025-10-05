Domenica 5 ottobre una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza di Siena ha preso parte alla ciclostorica l’EROICA insieme a circa 9000 ciclisti provenienti da 51 Paesi, che hanno percorso questo fine settimana le strade bianche senesi con bicicletta e abbigliamento d’epoca. Una rievocazione che richiama alla memoria degli appassionati di ciclismo l’iconica foto dello scambio della borraccia fra COPPI e BARTALI, espressione di quella bellezza della fatica che l’EROICA celebra proiettando verso il futuro il gusto dell’impresa individuale e promuovendo il territorio ed il patrimonio di strade bianche della Toscana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Eroica 2025, anche la Guardia di Finanza di Siena alla ciclostorica