Eroica 2025 anche la Guardia di Finanza di Siena alla ciclostorica
Domenica 5 ottobre una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza di Siena ha preso parte alla ciclostorica l’EROICA insieme a circa 9000 ciclisti provenienti da 51 Paesi, che hanno percorso questo fine settimana le strade bianche senesi con bicicletta e abbigliamento d’epoca. Una rievocazione che richiama alla memoria degli appassionati di ciclismo l’iconica foto dello scambio della borraccia fra COPPI e BARTALI, espressione di quella bellezza della fatica che l’EROICA celebra proiettando verso il futuro il gusto dell’impresa individuale e promuovendo il territorio ed il patrimonio di strade bianche della Toscana. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: eroica - guardia
#PapaLeoneXIV #LeoneXIV In commemorazione dell’eroica morte dei 147 soldati elvetici caduti in difesa del Papa Clemente VII nel Sacco di Roma (6 maggio 1527), nel Cortile San Damaso si svolge il giuramento delle nuove reclute del Corpo della Guardia - X Vai su X
Seconda Inter: il Castello espugna Klingnau, vittoria "eroica" per il presidente Brumana I NOSTRI MAIN SPONSOR: Per i vostri eventi: https://1908.ch/ La tua Web Agency: https://www.wuesse.com/ TOCCA LA FOTO PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPL - facebook.com Vai su Facebook
Eroica 2025, anche la Guardia di Finanza di Siena alla ciclostorica - (LaPresse) Domenica 5 ottobre una rappresentanza di militari della Guardia di Finanza di Siena ha preso parte alla ciclostorica l’EROICA insieme ... Segnala stream24.ilsole24ore.com
Guardia di Finanza Pesaro, nuovo comandante colonnello Masucci - A Pesaro, presso la Caserma "Sottobrigadiere Nicola Ventura", alla presenza del comandante Regionale Marche, generale di brigata Nicola Altiero, cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante ... Riporta ansa.it