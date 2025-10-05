Nel segno della responsabilità collettiva, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso dedica la giornata di lunedì 6 ottobre a un doppio impegno: sostegno alla popolazione di Gaza e preghiera condivisa. Un invito aperto a chi crede che la cultura possa e debba farsi carico del proprio tempo, trasformando l’ascolto in azione concreta e la speranza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Eremo di Santa Caterina del Sasso, 6 ottobre: incassi per Gaza e preghiera