Eremo di Santa Caterina del Sasso 6 ottobre | incassi per Gaza e preghiera
Nel segno della responsabilità collettiva, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso dedica la giornata di lunedì 6 ottobre a un doppio impegno: sostegno alla popolazione di Gaza e preghiera condivisa. Un invito aperto a chi crede che la cultura possa e debba farsi carico del proprio tempo, trasformando l’ascolto in azione concreta e la speranza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
